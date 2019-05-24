Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Президент России Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы поздравить его с днем тезоименитства. Глава государства поздравил религиозного деятеля и поблагодарил за самоотверженный труд на благо России.

«Хочу поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за Ваш вклад в укрепление Русской православной церкви и всей нашей страны», - сказал Путин.

Отдельно он пожелал патриарху «корректировать» рабочий график «в сторону разгрузки». В ответ Кирилл также поблагодарил Путина за добрые слова и «замечательный уровень» сотрудничества.

«Многие добрые дела реализуются, и это видно невооруженным глазом», - ответил патриарх президенту.

Ранее патриарх Кирилл назначил настоятеля Главного храма Вооруженных Сил России. Им стал председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан.