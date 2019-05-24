Ученые нашли «ключ» от дверей древнеегипетской пирамиды

Ученые-египтологи и группа международных археологов, занятых в реализации проекта ScanPyramids, обнаружили ранее неизвестный вход в Великую пирамиду в Гизе в пригороде Каира - одно из последних чудес света.

Потенциальный вход, а попросту большую полость, которая может им быть, удалось найти на северной стороне пирамиды.

Таинственная пустота, о существовании которой долгие годы никто не догадывался, расположена в 56 футах от земли за аркой двух шевронных балок.

©

По мнению руководителя научных работ, специалиста по древней истории и цивилизациям Мэтью Сибсона, открытие нового входа в пирамиду поможет ответить на вопрос о ее истинном предназначении.

«Какой бы ни была истинная цель создания Великой пирамиды, я считаю, что все ответы можно найти, просверлив небольшую дыру в каменной кладке под шевронами. Нам просто нужно вставить маленькую камеру в отверстие, и это ответит на многие вопросы», - цитирует ученого издание Daily Star.

Сейчас команда ученых пытается получить разрешение у властей Египта на ведение необходимых работ.

Не исключено, что открытия, сделанные после этого, позволят в значительной степени переписать историю создания пирамид, их назначения, а также раскроют другие тысячелетние тайны.