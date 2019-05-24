Организатор последнего звонка прокомментировал скандальный флешмоб в школе Владивостока

Организатор последнего звонка в школе Владивостока Алексей Зубилин прокомментировал скандальный флешмоб и сложившуюся вокруг него неоднозначную ситуацию. По словам мужчины, съемки такого рода видео не были санкционированы заранее, так как он увидел «выступление» лишь за день до праздника.

«Мне кажется, это не формат предпраздничного дня перед последним звонком», - заявил Зубилин в комментарии «Известиям».

В свою очередь, в Минпросвещения России также коснулись данной темы. В ведомстве отметили тот немаловажный факт, что на кадрах скандального видео мелькала выпускница в полицейской форме.

«То, что устроили выпускники в школе Владивостока, может оскорбить педагогов. Одна из выпускниц облачилась в полицейскую форму, девушку окружали мальчики в костюмах под зайчиков из журнала Playboy. Там же есть мальчик в черной форме с надписью ОМОН, размахивающий предметом, похожим на пистолет. Полиция начала проверку», - заявили в ведомстве.

Напомним, скандальный инцидент произошел в одной из школ Владивостока. Во время дня самоуправления школьники вышли во двор учебного заведения в неподобающих нарядах, зажгли файеры и опустошили огнетушитель. Педагоги узнали о произошедшем лишь на следующий день, а директор Галина Пугина подала заявление об увольнении.