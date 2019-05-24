Представительство Минобороны РФ будет работать в ЦАР

Представительство Минобороны РФ будет работать в Центральноафриканской Республике. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает содействие российской стороны в решении вопросов военно-технического сотрудничества, а также оказание помощи в строительстве Вооруженных сил ЦАР.

Также представители Центральноафриканской Республики будут оказывать помощь по ремонту и применению вооружения и военной техники, поставленных Россией в ЦАР.

В сообщении отмечено, что представительство будет содержаться за счет российской стороны.