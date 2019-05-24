Представительство Минобороны РФ будет работать в ЦАР
Российские представители будут оказывать ЦАР поддержку в строительстве вооруженных сил.
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Представительство Минобороны РФ будет работать в Центральноафриканской Республике. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ предусматривает содействие российской стороны в решении вопросов военно-технического сотрудничества, а также оказание помощи в строительстве Вооруженных сил ЦАР.
Также представители Центральноафриканской Республики будут оказывать помощь по ремонту и применению вооружения и военной техники, поставленных Россией в ЦАР.
В сообщении отмечено, что представительство будет содержаться за счет российской стороны.