В Кремле отметили внимание Путина к коррупционным скандалам

В Кремле прокомментировали ситуацию с обвинением полковника ФСБ России Кирилла Черкалина в участии в афере на 490 миллионов рублей.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимиру Путину докладывают о ходе следствия и что антикоррупционная деятельность государства затрагивает все чины и звания, являясь системной и необходимой работой.

«Это системная работа, это не кампанейщина. Естественно, президент получает доклады о наиболее значимых и резонансных делах. Это обычная, нормальная практика. Больше мне добавить нечего», - заявил Песков.

Следствие полагает, что Черкалин, который курировал в ведомстве борьбу с преступностью в банковской сфере, причастен к мошенничеству на 490 миллионов рублей.

Уголовное дело полковника ФСБ передано на рассмотрение в Мосгорсуд. Из материалов суда следует, что Черкалин проходит по делу своих ранее арестованных коллег Андрея Васильева и Дмитрия Фролова.

Помимо мошенничества, Черкалина подозревают в получении взятки в сумме 850 тысяч рублей.