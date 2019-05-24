Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине и в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию на Украине и в Сирии, Иран и ПАСЕ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что эти же вопросы обсуждались в ходе телефонных переговоров Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Кроме того, на заседании Совбеза говорили о предстоящих на следующей неделе международных контактах на полях встречи Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане.

Двадцать первого мая пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Они обсудили внутриукраинский кризис с учетом предстоящих в стране выборов, положение дел в сирийском Идлибе, а также Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Путин, Макрон и Меркель также поговорили о вопросах урегулирования проблем в Совете Европы.