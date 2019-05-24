Стена огня: на территории Пензенского университета вспыхнул крупный пожар

Пожарные Пензы по тревоге прибыли к зданию городского университета, с территории которого поднимаются клубы черного дыма и вырываются языки пламени, сообщает портал «Пенза СМИ».

Очевидцы распространяют видео происшествия в социальных сетях.

Огонь охватил один из гаражей и усиливается с каждой минутой. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области, внутри строения находился автомобиль.

Сейчас уточняется сумма возможного ущерба. Информации о пострадавших не поступало.

К этому часу пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить его распространения на соседние строения.

После окончания тушения и проливки сгоревших конструкций дознавателям МЧС и сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить истинную причину произошедшего.