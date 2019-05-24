На Порошенко завели третье уголовное дело

Бывший президент Украины Петр Порошенко вновь под пристальным вниманием следствия.

Этим утром в его отношении было возбуждено очередное уголовное дело - третье за неполную неделю.

На этот раз бывшего украинского лидера подозревают в легализации преступных доходов от продажи завода «Кузня на Рыбальском», сообщает РИА Новости. Речь идет о сумме в 300 миллионов долларов.

В досье на Порошенко уже лежит уголовное производство по факту госизмены и коррупции при распределении должностей в крупной компании.

В первом случае экс-президента Украины обвиняют в том, что он сознательно пожертвовал военными моряками, которых отправил на границу с Россией, чтобы получить повод для введения военного положения в стране.

Экипажи трех военных катеров пересекли государственную границу Российской Федерации и открыто провоцировали российских пограничников. В итоге 24 человека, среди которых находились сотрудники СБУ, были арестованы и до сих пор находятся под стражей.

Также антикоррупционная прокуратура завела дело в отношении Порошенко при распределении должностей в компании «Центрэнерго».