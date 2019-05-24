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В Минкомсвязи назвали три главных причины для автономности Рунета

Егор Левин
15:27 24.05.2019
В проекте указаны главные мотивы перехода к безопасному Интернету: это угрозы целостности, устойчивости и безопасности сетей.
В Минкомсвязи назвали три главных причины для автономности Рунета
© Фото: imago, stock&people, Globallookpress

В Министерстве связи и массовых коммуникаций рассказали о главных угрозах, из-за которых российский сегмент Интернета может стать автономным.

Об этом в ведомстве подготовили соответствующий законопроект. В нем названы три главных мотива перехода к безопасному Интернету. Это три угрозы: целостности, устойчивости и безопасности сетей.

Речь идет о случаях, когда пользователи не могут войти в Интернет или передать друг другу информацию, когда неисправно техническое оборудование или происходят техногенные катастрофы и когда совершаются попытки несанкционированного доступа или взлома соответственно.

В случае когда происходит одна из перечисленных ситуаций, управление российским сегментом Интернета берет на себя Роскомнадзор. В отдельных особых случаях - оперативно, без направления оповещений провайдерам. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета на случай его отключения от глобальной Всемирной сети. Для осуществления задуманного при Роскомнадзоре создадут центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

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