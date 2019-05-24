Отставку Терезы Мэй назвали закатом ее карьеры

Отношения между Россией и Великобританией после ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра страны должны наладиться.

К таким выводам пришел российский политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

В разговоре со «Звездой» он прокомментировал уход из большой политики главного идеолога Brexit.

Уже известно, что Тереза Мэй покинет офис премьера и пост лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня.

«Заявление об отставке было анонсировано в одной из старейших британских газет несколько дней назад, потому это ожидаемое событие. Именно с именем Терезы Мэй связан процесс выхода Великобритании из Европейского союза. Она стала премьером по результатам голосования на референдуме по Brexit. До этого Мэй была министром внутренних дел. С ее именем связаны голословные нападки на Россию и ухудшение двусторонних отношений. Дело Скрипалей, кстати, состряпали по ее же поручению. Итогом карьеры политика стало объявление об отставке, и в начале июня она уйдет с поста.

Это закат ее карьеры. Дело в том, что Мэй так и не удалось провести план выхода Великобритании из ЕС. Тот план, который она без конца согласовывала на уровне саммитов ЕС, привозила обратно и безуспешно предлагала парламенту. Плановый выход из ЕС так и не состоялся. По сути, это теперь под большим вопросом. Сейчас Великобритания выбирает депутатов Европарламента, просто потому что формально они не успели выйти.

Много нюансов, связанных с именем Мэй. Представляется, что с ее уходом и дело Скрипалей должно быть как-то объяснено широкой общественности, в первую очередь в России и в Великобритании. Потому что много вопросов по поводу судьбы наших соотечественников: где они? Что с ними? Живы ли они? Эпоха Терезы Мэй заканчивается. Я думаю, что никакой перспективы в политике у нее больше нет. Есть скорее судебная перспектива, по поводу ее деятельности, причем еще со времен работы на посту руководителя министерства внутренних дел. Очень много скелетов в ее шкафу. Все эти провокативные действия требуют расследования.

Если честно, этот британский политик с лицом голливудской ведьмы сделала одним из главных своих мотивов именно русофобию. Она подняла ее на крайне высокий уровень. Отношения между Великобританией и Россией были испорчены окончательно именно во время руководства британским правительством Терезой Мэй. Конечно, хуже некуда, уже дно. Чтобы не было дальше, в контексте двусторонних отношений будет только лучше», - рассказал в интервью Мартынов.