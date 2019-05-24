После нападения на полицейского в Туле возбуждено дело
Неизвестные завладели табельным оружием сотрудника полиции, а затем несколько раз выстрелили из него в правоохранителя.
© Фото: СУ СК РФ по Тульской области
По факту нападения на полицейского в Туле возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило региональное СУ СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")», - говорится в сообщении.
По предварительной информации, инцидент произошел утром 24 мая в поселке Косая Гора. Неизвестные завладели табельным оружием полицейского и несколько раз выстрелили в него. Правоохранителя госпитализировали в медицинское учреждение.
Следственно-оперативная группа работает на месте инцидента, допрашиваются свидетели. Личности нападавших устанавливаются.