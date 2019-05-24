Кокорин и Мамаев могут досидеть срок в хозблоке

Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека в Москве, встретилась с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным в «Бутырке».

«В условиях содержания и тот и другой удовлетворены в полном объеме. У них длительные прогулки, они посещают небольшой тренажерный зал, который есть в условиях следственного изолятора. С точки зрения питания тоже все нормально. Никаких замечаний не поступило», - сообщила омбудсмен.

Также Потяева подтвердила, что адвокаты футболистов подали апелляционные жалобы, которые будут рассматриваться месяц-два.

«Сергей Анатольевич (Мороз, руководитель московского УФСИН - прим. ред.) предлагал им после истечения срока апелляционной жалобы не отправляться в колонию, а остаться здесь, в хозблоке. Но они над этим думают. Еще не приняли решение», - заявила Потяева.

Напомним, Александра Кокорина приговорили к году и шести месяцам лишения свободы. Павла Мамаева - к году и пяти месяцам. Оба отсидели уже восемь месяцев.

Футболисты стали фигурантами резонансного уголовного дела об участии в нескольких драках в центре Москвы.

Восьмого октября прошлого года от их действий пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а немногим позже - чиновник Минпромторга Денис Пак и директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.