Экс-замглавы СКР по Москве Денис Никандров освободился по УДО

Бывший заместитель главы Следственного комитета РФ по Москве Денис Никандров вышел из тюрьмы в соответствии с условно-досрочным освобождением.

Произошло это благодаря его адвокату: юрист подал ходатайство об освобождении по УДО, а прокурор согласился с доводами правозащитника. На момент освобождения Никандров должен был отбыть в местах лишения свободы еще 1 год и 11 месяцев.

Ранее, в августе 2018 года, суд приговорил Никандрова к 5,5 года тюрьмы. Срок отбывания под стражей в соответствии с приговором начал засчитываться с 19 июля 2016 года. Кроме того, бывшего следователя лишили звания, но не стали присуждать штраф и арестовывать имущество.