В Пансионе воспитанниц Минобороны прозвенел последний звонок

Последние звонки звенят для десятков тысяч школьников по всей России. Завершается учебный год и в учебных заведениях Минобороны. Торжества сейчас проходят в Пансионе воспитанниц оборонного ведомства. Их поздравила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова. В этом году обучение закончили 107 девушек.

Дочери военнослужащих российской армии, кроме общешкольной программы, они получали углубленные знания по физико-математическому направлению, естественным наукам и дипломатической подготовке. Впереди у них вступительные экзамены в лучшие военные и гражданские вузы. Каждый год воспитанницы пансиона показывают высокие баллы при поступлении в высшие учебные заведения.