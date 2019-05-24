Минпромторг РФ заявил о готовности к диалогу с Huawei с одним условием

В Минпромторге России заявили о готовности к диалогу с Huawei, несмотря на ограничения, наложенные на китайскую компанию со стороны США. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, переговоры могут состояться при условии развития отечественных технологий.

«Эта компания и в целом Китай как технологический партнер для нас понятны, прогнозируемы, для того чтобы выстраивать дальнейшие отношения», - подчеркнул он.

Вместе с тем Мантуров добавил, что Россия готова к диалогу с китайской компанией, однако с учетом того, что РФ собирается «формировать и добавленную стоимость в нашей стране и при этом развивать свои собственные компетенции и технологии», добавляет РБК.

Ранее основатель Huawei заявил о готовности компании справиться с американскими санкциями.