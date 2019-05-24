Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп допустил включение Huawei в торговую сделку между США и Китаем

Роман Захаров
01:03 24.05.2019
По словам президента США, Вашингтон «очень обеспокоен Huawei с точки зрения безопасности».
Трамп допустил включение Huawei в торговую сделку между США и Китаем
© Фото: Andrej Sokolow, dpa, Globallookpress

Китайскую компанию Huawei могут включить в американо-китайское торговое соглашение, если оно будет заключено. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Может быть, даже Huawei включат в своего рода торговую сделку (c Китаем - прим. ред.). Если у наст получится достичь этой сделки, то я допускаю, что Huawei, возможно, будет включена в некоей форме или в некоторой части сделки», - сказал американский лидер.

В то же время Трамп назвал китайскую корпорацию «очень опасной». По его словам, Соединенные Штаты «очень обеспокоены Huawei с точки зрения безопасности».

Журналисты при этом спросили главу государства о том, как будет выглядеть включение Huawei в торговое соглашение, на что Трамп сказал, что «это выглядело бы очень хорошо для нас».

Ранее сообщалось, что японская компания Panasonic приняла решение о приостановке поставок некоторых компонентов для смартфонов китайской корпорации Huawei из-за санкций США.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.05.2019, 08:12
Турция опровергла информацию об ультиматуме США по поставкам С-400
Дата24.05.2019, 05:00
Ядерный марш: комплексы «Ярс» вышли на боевое дежурство в Сибири
Дата23.05.2019, 19:26
Сборная России одолела команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата24.05.2019, 05:40
В России разрабатывают новые гидросамолеты
Дата22.05.2019, 16:18
«Он вряд ли хотел долго жить втайне»: историк оценил возможность побега Гитлера в Аргентину
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:37 В стране и мире
Видео
Falcon 9 с 60 спутниками на борту стартовала с мыса Канаверал: видео
06:00 В стране и мире
Видео
«Свист, хлопок, ничего не помню»: мирные жители об обстрелах боевиков в Сирии
05:11 В стране и мире
Видео
Израиль попросил Россию помочь в тушении лесных пожаров
03:16 Спорт
Видео
Ковальчук рассказал подробности хоккейного матча против команды США
01:55 В стране и мире
Семья Виктора Бута впервые получила визу в США
События дня
События дня
Туристический автобус перевернулся в Италии
Современные технологии в деле
Попытка госпереворота в Венесуэле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Диетолог рассказал о правилах выбора шаурмы
Плата за гениальность: названы возможные болезни Леонардо да Винчи
«Монстр из Флориды»: в США казнили известного маньяка Роберта Джо Лонга
Все ради мечты: американец покорил вершины семи континентов и умер на Эвересте
Видео
Отважный кот защитил дом хозяев от койота: видео
Мужчина выстрелил себе в сердце из арбалета и выжил
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.