Трамп допустил включение Huawei в торговую сделку между США и Китаем

Китайскую компанию Huawei могут включить в американо-китайское торговое соглашение, если оно будет заключено. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Может быть, даже Huawei включат в своего рода торговую сделку (c Китаем - прим. ред.). Если у наст получится достичь этой сделки, то я допускаю, что Huawei, возможно, будет включена в некоей форме или в некоторой части сделки», - сказал американский лидер.

В то же время Трамп назвал китайскую корпорацию «очень опасной». По его словам, Соединенные Штаты «очень обеспокоены Huawei с точки зрения безопасности».

Журналисты при этом спросили главу государства о том, как будет выглядеть включение Huawei в торговое соглашение, на что Трамп сказал, что «это выглядело бы очень хорошо для нас».

Ранее сообщалось, что японская компания Panasonic приняла решение о приостановке поставок некоторых компонентов для смартфонов китайской корпорации Huawei из-за санкций США.