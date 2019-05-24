Названа дата выхода книги «Ветра зимы» Джорджа Мартина

Книга «Ветра зимы» будет закончена к лету 2020 года. Об этом рассказал автор цикла романов «Песнь льда и пламени», по которым была снята «Игра престолов», Джордж Мартин.

Как написал писатель в своем блоге, премьера предпоследней части книжной саги состоится во время церемонии вручения литературной премии «Хьюго» в Новой Зеландии.

«Если я не привезу «Ветра зимы» в Новую Зеландию, то вы получите письменное разрешение посадить меня в хижину на Белом острове с видом на озеро серной кислоты до тех пор, пока я не завершу написание книги», - сообщил Джордж Мартин.

Ранее писатель заявлял, что он опаздывает с написанием книги «Ветра зимы». Кроме того, по его словам, в произведении повторится концовка «Игры престолов».