В Якутии обнаружены обломки ракеты-носителя «Союз-2»
Фрагменты принадлежат ракете, которая в конце прошлого года стартовала с космодрома «Восточный».
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Семь фрагментов ракеты «Союз-2» обнаружены в Вилюйском и Аладанском улусах Якутии.
Их нашли с помощью беспилотников и вертолетов.
До трех добраться пока не удалось. Все части необходимо доставить на хранение.
Территория республики Саха попадает под районы падения ступеней ракет-носителей.
Двадцать седьмого декабря прошлого года одна из них, с разгонным блоком «Фрегат» на борту, стартовала с космодрома «Восточный».
Запуск стал четвертым в истории космодрома.