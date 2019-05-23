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В Калуге разбитую дорогу «отремонтировали» коврами

Егор Левин
19:23 23.05.2019
По данным регионального правительства, ранее было отремонтировано 65 километров областных дорог и 121 километр дорог местного значения.
В Калуге разбитую дорогу «отремонтировали» коврами
© Фото: ДоброДел 360, VK

В Калуге «отремонтировали» пришедшую в негодность грунтовую дорогу. Способ «ремонта» был выбран специфический – грунт накрыли коврами.

Речь идет о полностью разбитой дороге в частный сектор в районе федеральной трассы М3. Фото необычной «реставрации» опубликованы в социальных сетях.

Сообщается, что калужане ранее неоднократно обращали внимание местных властей на проблему, но так и не смогли добиться результата. Однако, при этом, по данным регионального правительства, ранее было отремонтировано 65 километров областных дорог и 121 километр дорог местного значения.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мальчик ремонтирует дорогу в Омске на проспекте Карла Маркса при помощи детской лопатки. Мальчик набирал щебень и внимательно наблюдал, когда проедут все машины. Только после этого он продолжал работу.

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