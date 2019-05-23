Филарет отказался выполнять условия томоса
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался выполнять ряд условий томоса об автокефалии. Об этом он заявил порталу «Новое время».
По словам лидера украинских раскольников, три пункта в томосе «отбирают права» автокефальной церкви и делают УПЦ зависимой от Константинопольского патриархата. Речь идет о переходе заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, запрете варить миро и решении внутренних конфликтов по согласованию с Фанаром.
«Мы не отказываемся от томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые в нем записаны», - сказал Филарет.
В конце 2018 года в Киеве состоялся так называемый объединительный собор. В нем приняли участие представители двух непризнанных религиозных структур - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. По итогам «объединительного собора» было объявлено о создании «Православной церкви Украины». А главой «новой церкви» стал Епифаний Думенко. Глава УПЦ КП Филарет свою кандидатуру выдвигать не стал.