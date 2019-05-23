В МИД РФ пообещали ответить на размещение РЛС США в Норвегии

В Министерстве иностранных дел России ответили на размещение радиолокационной станции (РЛС) США в Норвегии. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, российская сторона примет меры в ответ на это.

Дипломат отметила, что РЛС «Глобус-2» расположена в непосредственной близости от границы с Россией и обслуживается военной разведкой Норвегии, которая впоследствии передает полученные данные Соединенным Штатам. Поэтому ситуация требует внимания.

«Мы этот вопрос стали регулярно перед норвежской стороной. Норвежские официальные лица уходят от разъяснений, в каких целях будет использована станция», - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что есть все основания полагать, что подобное размещение РЛС «касается общего контекста сохранения стабильности на севере».

«Соответственно, исходим из того, что будут предприняты ответные меры для обеспечения собственной безопасности», - подытожила Захарова.

Ранее в российском министерстве ответили на территориальные претензии Эстонии. По оценке Марии Захаровой, заявления эстонских властей являются ни чем иным, как «провокационными выпадами».

