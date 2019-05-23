Рейс Москва - Симферополь вернулся в Домодедово из-за дебошира

В столичный аэропорт Домодедово вернулся рейс Москва – Симферополь компании Red Wings. Причиной возвращения стал авиадебошир.

По данным авиаперевозчика, он представлял опасность для себя и окружающих. В ходе развития событий ему потребовалась срочная медицинская помощь. Позже в Домодедово заявили, что после снятия с рейса пассажир умер.

«К моменту заруливания борта на месте стоянки его ожидали наряд полиции, врачебные бригады и аэропорта и медицины катастроф. Реанимационные мероприятия результата не дали», - сообщают в Домодедово.

Ранее в той же воздушной гавани полицейские также задержали нетрезвого авиадебошира, который летел из Симферополя. Чтобы доставить его в отдел, пришлось посадить его в кресло-каталку. На кадрах инцидента видно, как дебошир сопротивляется действиям правоохранителей, однако все его попытки оказываются тщетными.