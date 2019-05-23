Представители МО РФ и Германии обсудили контроль над вооружениями
Стороны обменялись оценками ситуации в области контроля над вооружениями.
Начальник Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ генерал-майор Александр Кшимовский обсудил в Москве со своим немецким коллегой Гезом фон Гайром отношения Россия-НАТО, сообщат пресс-служба Минобороны РФ.
«Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, отношения Россия-НАТО, а также обменялись оценками ситуации в области контроля над вооружениями», - добавили в Минобороны.
В сообщении подчеркнуто, что встреча прошла в деловом и конструктивном ключе, при этом представители условились продолжать контакты.