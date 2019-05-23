Тучи комаров атаковали жителей Нижегородской области

Полчища комаров атакуют жителей Нижегородской области. Они тучами окутывают дома, бьются о лобовые стекла автомобилей, забивают решетки радиаторов, устилают тротуары.

Люди не только жалуются на гигантские облака насекомых, но и недоумевают, что это за вид.

Специалисты уточняют: это комары-звонцы. Не кусают, у них нет хоботков.

Взрослые особи живут всего несколько дней, в течение которых ничего не едят, а только размножаются.

В таком их количестве есть и положительный момент: звонцы - отличный корм для рыб, которых теперь тоже будет очень много.