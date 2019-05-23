В небе Австралии взорвался 40-тонный метеорит: видео

В Австралии упал метеор. Яркая вспышка озарила ночное небо в штатах Южная Австралия и Виктория.

Небесное тело упало в океан на расстоянии 400 километров от юга города Аделаида. Сообщается, что масса метеора составляла 20-40 тонн, а по размеру он был подобен среднему автомобилю. Скорость при входе в земную атмосферу равнялась 40 тысячам километров в час, а мощность взрыва - 1,6 килотонны в тротиловом эквиваленте. Падение данного метеора стало одним из самых заметных и значимых на территории континента за всю историю.

Видео опубликовано на YouTube-канале Nine News Australia. Несмотря на то что небесное тело распалось в атмосфере Земли, оно все же представляло определенную опасность, так как после разрушения фрагменты метеора могли достигать массы в три-четыре тонны и были способны пробить крыши домов и автомобили, не говоря уже о смертельной опасности для людей.

Ранее метеорит упал на жилой дом в Коста-Рике. По подсчетам ученых, его возраст мог составить 4,5 миллиона лет, а порода состоит из кремния, железа и магния. Вес камня равен 1,1 килограмма.