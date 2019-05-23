Сотни автомобилистов Белгорода оказались пленниками сильнейшего ливня
На городских улицах глохнут автомобили, а большая часть магистралей оказалась затоплена дождевой водой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда»
Грозовой фронт, во власти которого сегодня оказалась практически вся европейская часть России, особенно много осадков принес в Белгород.
Всего за полчаса практически все автомобильные дороги скрылись под стремительными потоками.
О наступлении стихии синоптики предупредили накануне, но не все оказались к этому готовы. В том числе городская ливневая канализация.
С таким количеством воды она не справилась.
Водители, которых непогода застала на дороге, не смогли управлять своими машинами. Они заглохли и поплыли по течению.
Завтра сильнейшие дожди в городе сменятся густым туманом.