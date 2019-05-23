Сотни автомобилистов Белгорода оказались пленниками сильнейшего ливня

Грозовой фронт, во власти которого сегодня оказалась практически вся европейская часть России, особенно много осадков принес в Белгород.

Всего за полчаса практически все автомобильные дороги скрылись под стремительными потоками.

О наступлении стихии синоптики предупредили накануне, но не все оказались к этому готовы. В том числе городская ливневая канализация.

С таким количеством воды она не справилась.

Водители, которых непогода застала на дороге, не смогли управлять своими машинами. Они заглохли и поплыли по течению.

Завтра сильнейшие дожди в городе сменятся густым туманом.