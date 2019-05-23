В Госдуме приняли в третьем чтении проект о фотофиксации техосмотра автомобилей

В Государственной думе России утвердили законопроект о проведении фотосъемки в процессе техосмотра автомобилей. Документ принят в третьем чтении.

Депутаты выразили уверенность в том, что фотофиксация поможет избавиться от оформления «полуофициальных» диагностических карт, которые являются настоящими и действующими, но выдаются без фактического осмотра транспортного средства.

«Чтобы избежать подделок, диагностические карты будут оформлять только в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы.

Осуществлять контроль за техосмотрами будут министерство внутренних дел и Российский союз автостраховщиков.

Ранее закон был принят во втором чтении. Еще в декабре 2018 года он был принят впервые. В соответствии с проектом предполагается не только фотографировать, но и записывать техосмотр на видео. Однако ко второму чтению от видеофиксации было решено отказаться.