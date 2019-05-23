Экстренную посадку из-за угрозы взрыва совершил пассажирский самолет в Барселоне
Пассажирский самолет авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны.
Лайнер вылетел из парижского аэропорта Шарль де Голль. Спустя некоторое время французские правоохранители сообщили о возможном наличии на его борту взрывного устройства.
Экипаж принял решение экстренно приземлиться в Испании. На земле самолет осмотрели кинологи и взрывотехники. Опасения спецслужб не подтвердились.
«Государственные силы безопасности опровергли угрозу взрывного устройства в VLG 2847, совершившем аварийную посадку в аэропорту Жозепа Таррадельяса Эль-Прат», - сообщили представители компании Aena, управляющие аэропортами страны, на своей странице в Twitter.
Пассажиры самолета и его экипаж находятся в аэропорту Барселоны.
После окончательного обследования воздушного судна будет принято решение о продолжении полета.