Суд Москвы продлил арест экс-министра Открытого правительства Абызова

Басманный суд Москвы продлил арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Обызова.

Таким образом, судебные органы удовлетворили ходатайство следствия. Об этом стало известно в четверг, 23 мая. Таким образом, в соответствии с заключением суда Абызов останется под стражей до 25 июля 2019 года.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ему неизвестно о коммерческой деятельности Абызова. Политик сказал, что не имеет претензий к его работе, так как «она была серьезная и важная», но вопрос коммерции комментировать не стал.

Напомним, экс-министр был задержан утром 26 марта. Следствие обвиняет его в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По версии СК, Абызов и еще пять фигурантов мошенническим путем в 2011-2014 годы похитили четыре миллиарда рублей, а затем вывели их за рубеж.