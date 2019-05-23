Взрывной обед: кастрюля с супом покалечила официанта в Китае

Официантка из китайского города Куньмин, провинция Юньнан, получила сильные ожоги после взрыва кастрюли с кипящим супом.

Инцидент произошел в местном ресторане сети Haidilao, после того как один из посетителей уронил в кастрюлю зажигалку. Сотрудница ресторана попыталась ее достать, но не успела.

Столь печальные последствия наступили от того, что зажигалка упала в суп хого - бульон, закипающий прямо на столе. После в него добавляют лапшу, мясо, тофу, овощи и другие ингредиенты.

По сообщению Daily Mail, помимо официантки, пострадал и нерасторопный посетитель ресторана, на которого также попал кипящий жирный бульон. Обоих доставили в больницу, где медики оказали им необходимую помощь.

В компании Haidilao отреагировали на случившееся и пообещали провести дополнительное обучение своих сотрудников, так как подобный инцидент не первый.

В феврале один из клиентов специально бросил зажигалку в кастрюлю с хого, чем спровоцировал взрыв.