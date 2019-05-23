Экспертная группа из Москвы проверит онкоклинику, где пациентку раздавил аппарат

По поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой в Воронеж выехала группа технических экспертов. Они должны разобраться в деле по факту гибели пациентки в онкодиспансере.

Напомним, 22 мая во время проведения лучевой терапии погибла 51-летняя женщина. По предварительным данным, пациентку зажало неисправным подъемным механизмом аппарата. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Следователи провели осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются врачи и родственники погибшей.

Дело уже взяла на контроль прокуратура. Производство начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения своих профессиональных обязанностей».