До свиданья, школа: выпускник из Чертаново расстрелял мужчину из-за замечания

Трое выпускников школы из московского района Чертаново расстреляли из автомата молодого человека, который сделал им замечание.

Видео перепалки выложено в паблике «ДТП и ЧП Москва и МО Онлайн МЧС» в VK.

Все произошло в одной из многоэтажек. Житель дома стал случайным свидетелем того, как разгулявшаяся молодежь начала сбрасывать тяжелые предметы и мусор на припаркованные во дворе автомобили.

Не прекращая видеосъемку, молодой человек, который находился этажом ниже, призвал их к ответу.

Хулиганы предложили ему подняться на этаж для продолжения разговора.

Когда автор ролика вышел на лестничную площадку, его встретил один из выпускников с автоматом Калашникова наперевес.

Видео заканчивается звуками стрельбы, бьющегося стекла и криками потерпевшего.

Ему удалось убежать с места происшествия и вызвать полицию.

Оперативникам предстоит установить тип оружия, которым угрожали выпускники, оценить окончательный ущерб от их действий, а после суд определит степень вины молодых людей.