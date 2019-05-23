Роспотребнадзор уточнил, какой купальник можно носить в бассейн

Согласно сегодняшним нормам Роспотребнадзор разрешает женщинам носить раздельные купальники в бассейнах. Однако заведение вправе установить свои собственные внутренние нормы.

Поводом к обсуждению этого нюанса послужило сообщение в группе во «ВКонтакте» администрации Набережных Челнов. Жительница города Наташа Абрамова пожаловалась на то, что ей запретили посещение бассейна в раздельном купальнике.

«В СанПине о бассейнах ограничений посещения бассейна в раздельном купальнике нет», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Однако в ведомстве подчеркнули, что бассейн вправе установить внутренние нормы: запретить или разрешить посещение в раздельном купальнике, обязать надевать шапочку, тапочки и устанавливать правила посещения душа, сауны и т. д.

Учитывая то, что, очевидно, Абрамова нарушила именно внутренние правила, ведомство не имеет претензий к бассейну.