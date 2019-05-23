Рэпер Птаха рассказал, с кем отдыхала выпавшая из окна свидетельница по делу Кокорина

Россиянка Екатерина Бобкова, выпавшая из окна четвертого этажа в курортном городе Шпиндлерув-Млин в Чехии, находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали журналистам близкий друг девушки рэпер Птаха (Давид Нуриев) и ее адвокат Алим Бишенов. Бобкову доставили в Москву сегодня. Самолет с девушкой приземлился в столичном аэропорту. Теперь Екатерина продолжит лечение в Москве.

«В данный момент она находится в тяжелом состоянии. У нее множественные переломы, как было ранее сказано. Там (в Чехии - прим. ред.) были проведены операции. Остальное будем делать здесь», - рассказал Нуриев.

Адвокат Алим Бишенов выразил надежду на то, что после перелета состояние Бобковой не ухудшится.

«Там повреждение внутренних органов, переломы ребер. Сейчас первая задача выполнена. Задача была - урегулировать все бумажные формальности и волокиту и сделать так, чтобы она вернулась живой в Россию. Наверное, сейчас бригады врачей внесут какую-то ясность по поводу ее самочувствия. Я очень надеюсь, что после перелета ее состояние не ухудшится», - сказал он.

О ходе расследования случившегося адвокат Бобковой распространяться не стал, сославшись на неразглашение информации.

«Мы сейчас разбираемся в этом детально. Картинку более-менее выстроили. Будем разбираться дальше, завершать расследование. По итогам расследования, если я получу письменное согласие доверителя на разглашение полученной информации, то смогу раскрыть детали», - объяснил Бишенов.

В свою очередь, Давид Нуриев усомнился в том, что произошедшее в чешском отеле - несчастный случай.

«Мы выясняем. Я не могу пока ничего сказать, но для меня странно, что взрослый человек упал с четвертого этажа сам по себе», - высказал свое мнение музыкант.

Нуриев также рассказал, когда в последний раз видел Екатерину до ее поездки в Чехию.

«Мы дружим лет 12. Познакомились очень давно. Катю я вижу четыре раза в неделю. За два дня до ее вылета я ее видел, она сказала, что улетает на выходные и что скоро прилетит. Она отдыхала с друзьями, поехала с ними. Когда кто-то куда-то уезжает, Катю часто берут с собой, потому что ее надо знать. Это человек, который никогда не замолкает, она очень веселая, позитивная», - сказал Нуриев.

Расследованием произошедшего занимаются чешская полиция и адвокатское бюро «Бишенов и Партнеры». По словам Алима Бишенова, правоохранители Чехии действуют добросовестно.

«Чешская полиция действует добросовестно в этой ситуации. Мы с ними активно взаимодействуем, с ними взаимодействует наш офис в Праге», - отметил он.

Инцидент с девушкой произошел 10 мая. Проживавшая в чешской гостинице на четвертом этаже Екатерина Бобкова около 23 часов вышла на балкон. Позже ее тело было обнаружено на земле с многочисленными травмами, однако следов насилия на нем не было. В результате падения пострадавшая получила перелом таза, ребер, контузию легких, трещину в селезенке с кровотечением, внутричерепное кровоизлияние.

По прогнозам врачей, россиянка будет жить. Однако восстанавливать здоровье до нормального уровня ей придется долго.

Екатерина Бобкова является подругой футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По делу спортсменов она проходила в качестве свидетельницы. Как рассказал Птаха, во время следствия она очень переживала за друзей.