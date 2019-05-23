Мне вновь нужна твоя одежда: опубликованы кадры нового «Терминатора»

В Сети опубликован трейлер новой части эпичной фантастической саги о роботе из будущего Терминаторе. Новая лента носит название «Темные судьбы».

На кадрах видео показаны многие персонажи из первых фильмов, среди которых непосредственно Арнольд Шварценеггер, прославившийся именно ролью Терминатора много лет назад, и Линда Хэмильтон, сыгравшая Сару Коннор в первых двух частях франшизы.

Сообщается, что создатель первых двух картин, американский режиссер Джеймс Кэмерон принял участие и в создании «Темных судеб».

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале «20th Century Fox Russia». Детали сюжета в настоящий момент не раскрываются. Известно лишь, что новый фильм станет продолжением второй части, носившей название «Судный день», и не будет прямо перекликаться с фильмами серии, вышедшими позже. Премьера «Темных судеб» в России назначена на 31 октября 2019 года.