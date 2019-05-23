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Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Ян Брацкий
15:58 23.05.2019
Автор петиции обвиняет Владимира Зеленского в отсутствии четкого плана и политических ориентиров, необходимых государственному лидеру для успешной работы на посту президента.
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
© Фото: Pavlo Gonchar ZUMAPRESS.com, Globallookpress

На Украине требуют отставки нового президента Владимира Зеленского. Петиция, зарегистрированная на его сайте, набрала 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения голосов.

Автор обращения настаивает на том, что Зеленский вовсе не заручился поддержкой 73% избирателей на минувших выборах, а просто консолидировал протест украинцев.

«Вы не давали конкретных обещаний и политических ориентиров, но после избрания и инаугурации Вы не можете не иметь конкретного пути. Первые же Ваши заявления и действия разочаровывают и разбивают временную ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности президента Украины!» - говорится в петиции, текст которой размещен на сайте интернет-представительства президента Украины.

В минувший понедельник в ходе торжественной церемонии инаугурации представитель украинского Центризбиркома еще раз подтвердила легитимность прошедших выборов и количество набранных Зеленским голосов избирателей.

Во втором туре голосования нового президента поддержали 73,22% проголосовавших.

Его политический оппонент, экс-президент Петр Порошенко, имеет в своем активе лишь 24,45% голосов.

Одним из первых решений Владимира Зеленского на посту президента было требование распустить Верховную раду и принять ряд законов.

Среди них законы о снятии депутатской и президентской неприкосновенности, об ответственности за незаконное обогащение и о выборах.

Внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля этого года.

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