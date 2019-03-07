В Воронеже отлили колокола для Главного храма Вооруженных Сил РФ

Первые колокола для Главного храма Вооруженных Сил России отлили на Воронежском литейном заводе. Самый крупный колокол весит четыре тонны, а самый маленький - всего восемь килограммов.

Мастера завершают внешнюю обработку поверхностей изделий, уже скоро колоколам предстоит пройти так называемый экспресс-анализ и получить свое звуковое портфолио.

Всего для храма в парке «Патриот» воронежские литейщики изготовят 18 колоколов, их общий вес составит более 20 тонн.

Напомним, Главный храм ВС РФ откроется 9 мая 2020 года, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Храм появится в «Патриоте» по инициативе главы Минобороны Сергея Шойгу. Здание будет возведено исключительно на народные пожертвования и посвящено Победе в Великой Отечественной войне.

Реквизиты для пожертвований можно найти на сайте «Звезды» по этой ссылке.