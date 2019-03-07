Выставка «Сирийский перелом» прибыла в Волгоград

Более 22 тысяч жителей Волгограда и военнослужащих Южного военного округа посетили передвижную выставку «Сирийский перелом».

В экспозиции Минобороны России, размещенной на 20 платформах и вагонах, посетители смогли посмотреть на образцы вооружения и техники террористов, захваченной в Сирии.

Город-герой Волгоград стал финальной точкой маршрута выставки в Южном военном округе. Впереди у поезда - долгий путь до Владивостока.