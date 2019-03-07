Путин на Совбезе обсудил возросшую разведактивность иностранных государств

Возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ России обсудил президент РФ Владимир Путин с постоянными членами Совета Безопасности России.

На совещании также рассматривалась текущая ситуация в Сирии с акцентом на положение дел в лагере беженцев Эр-Рукбан.

Отдельно участники совещания обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития страны.