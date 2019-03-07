На крыльях любви: парашютистка получила подарок к 8 Марта в небе

Необычным и очень романтичным способом решила отметить наступающий праздник весны семейная пара военнослужащих в Свердловской области. Алена и Эдуард Бекузаровы входят в сборную Центрального округа по парашютному спорту. И отпраздновать 8 Марта решили тоже в небе - вместе прыгнуть с двух с половиной тысяч метров.

Только вот супруг своей любимой еще и подарок приготовил. Прямо в воздухе вручил ей мягкую игрушку. Уже на земле Алена призналась, что такого сюрприза от мужа не ожидала.

«Сам прыжок в праздничной атмосфере - это уже море эмоций, море ощущений, а еще получить подарок - это просто вау, супер», - рассказала Алена.

С парашютным спортом у Алены и Эдуарда связана вся жизнь. Даже познакомились они на военном аэродроме. Служат сейчас, правда, в разных городах. Она - в танковой дивизии Челябинской области, он - в бригаде спецназа в Новосибирске.