Ситуация критическая: Иордания отказалась открыть границу для сирийских беженцев из «Рукбана»

Иордания отказалась открыть границу для пропуска на свою территорию сирийских беженцев из лагеря «Рукбан». Об этом говорится в экстренном заявлении межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики от 7 марта 2019 года.

«Власти Иордании, ссылаясь на вопросы безопасности и тяжелую экономическую ситуацию в стране, отказываются открыть границу для пропуска беженцев на свою территорию», - говорится в заявлении.

В Минобороны подчеркнули, что единственным путем спасения для беженцев остается гуманитарный коридор, предоставленный властями Сирийской Арабской Республики.

В российском оборонном ведомстве отметили, что командование группировкой США в зоне Эт-Танф отказывается гарантировать безопасный выход сирийцев из «Рукбана» через контролируемую ими зону и обеспечить их право на выход к местам постоянного проживания. Тем самым амеиканская сторона срывает выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан.

В этой связи Минобороны России обратилось к ООН с призывом проявить принципиальность и и указать США на недопустимость существования в современном мире мест, подобных лагерю «Рукбан».

Отдельно российская сторона обратилась к Иордании, в частности - выразила надежду на дальнейшее участие иорданских коллег в реализации гуманитарных инициатив по возвращению сирийских беженцев и деятельное участие в решении вопроса скорейшей ликвидации лагеря «Рукбан».

Ранее координационные штабы РФ и Сирии потребовали ликвидировать лагерь «Рукбан».