Медведев объяснил, почему США вышли из ДРСМД

США решили разорвать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, потому что не способны вести дискуссию по этому поводу с Россией. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Вот я просто задаюсь обычным вопросом: что лучше? Предъявлять друг другу упреки, спорить о чем-то, дискутировать, находить какие-то развязки, или просто прекратить действие договора? Ровно это и сделали американцы. Под надуманным предлогом, но, с точки зрения, во всяком случае, российской стороны, они просто сказали, что приостанавливают, но на самом деле всем же все понятно — разорвали договор, который был одним из инструментов обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности», - заявил Медведев на пресс-конференции по итогам российско-люксембургских переговоров, комментируя вопрос о выходе США из ДРСМД.

В то же время президент России Владимир Путин заявил об ухудшении оперативной обстановки на фоне выхода США из ДРСМД.