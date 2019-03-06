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Медведев объяснил, почему США вышли из ДРСМД

Павел Настин
17:05 06.03.2019
Премьер-министр отметил, что Москва и Вашингтон имели взаимные упреки по договору, однако США не выразили желания обсуждать данную ситуацию.
Медведев объяснил, почему США вышли из ДРСМД
© Фото: Russian Government, Globallookpress

США решили разорвать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, потому что не способны вести дискуссию по этому поводу с Россией. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Вот я просто задаюсь обычным вопросом: что лучше? Предъявлять друг другу упреки, спорить о чем-то, дискутировать, находить какие-то развязки, или просто прекратить действие договора? Ровно это и сделали американцы. Под надуманным предлогом, но, с точки зрения, во всяком случае, российской стороны, они просто сказали, что приостанавливают, но на самом деле всем же все понятно — разорвали договор, который был одним из инструментов обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности», - заявил Медведев на пресс-конференции по итогам российско-люксембургских переговоров, комментируя вопрос о выходе США из ДРСМД.

В то же время президент России Владимир Путин заявил об ухудшении оперативной обстановки на фоне выхода США из ДРСМД.

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