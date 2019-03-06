Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин прогнозирует ухудшение обстановки в мире после выхода США из ДРСМД

Павел Настин
14:07 06.03.2019
Расшатывание американской стороной системы международной безопасности требует особого внимания со стороны органов безопасности России.
Путин прогнозирует ухудшение обстановки в мире после выхода США из ДРСМД

Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности расшатывает систему международной безопасности и ухудшает оперативную обстановку. Об этом заявил президент России Владимир Путин. 

«Вблизи российских границ продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО, а решение США выйти из ДРСМД - прямой шаг к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности. Это, безусловно, меняет оперативную обстановку и, к сожалению, не в лучшую сторону», - заявил Путин на коллегии ФСБ России.

По мнению главы государства, эта ситуация требует повышенного внимания со стороны органов Федеральной службы безопасности РФ. Путин подчеркнул, что ожидает от сотрудников центрального аппарата, территориальных управлений и специальных подразделений ФСБ профессиональных и слаженных действий, а также готовности оперативно и результативно решать поставленные задачи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.03.2019, 12:38
Названы сроки строительства первого частного космодрома в РФ
Дата06.03.2019, 07:06
В Минобороны объяснили нецелесообразность полного отказа от призывной службы
Дата06.03.2019, 10:05
Российские биатлонистки заняли весь пьедестал на Универсиаде в Красноярске
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата06.03.2019, 13:49
Крутые и эффективные: Кадыров объяснил, в чем уникальность багги «Чаборз»
Дата01.03.2019, 10:06
Двадцать лет под чужими именами: разведчики-нелегалы впервые рассказали о своей работе в США и Канаде
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:41 В стране и мире
Видео
Орешкин дал объяснения по поводу неподготовленного выступления в Госдуме
13:20 В стране и мире
Видео
СМИ: КНДР тайно восстанавливает ракетный полигон Сохэ
13:13 В стране и мире
В России запретили размещать хостелы в многоквартирных домах
12:39 В стране и мире
Видео
Резкое похолодание и метель ожидаются в Москве
11:59 В стране и мире
Видео
Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме: видео
События дня
События дня
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Учительница томского интерната разговаривала матом на уроках: видео
«Избивай свой народ»: Шарий рассказал о зверствах Порошенко
Видео
Кенгуру жестоко отомстил приставучему орлу: видео
Видео
На Google Earth в Антарктике нашли «подводную лодку Гитлера»
Видео
Названа причина самоубийства вокалиста The Prodigy
Видео
«Должен умереть в диких муках» - украинские националисты угрожают Гордону убийством
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.