Путин прогнозирует ухудшение обстановки в мире после выхода США из ДРСМД

Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности расшатывает систему международной безопасности и ухудшает оперативную обстановку. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Вблизи российских границ продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО, а решение США выйти из ДРСМД - прямой шаг к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности. Это, безусловно, меняет оперативную обстановку и, к сожалению, не в лучшую сторону», - заявил Путин на коллегии ФСБ России.

По мнению главы государства, эта ситуация требует повышенного внимания со стороны органов Федеральной службы безопасности РФ. Путин подчеркнул, что ожидает от сотрудников центрального аппарата, территориальных управлений и специальных подразделений ФСБ профессиональных и слаженных действий, а также готовности оперативно и результативно решать поставленные задачи.