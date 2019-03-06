Россия вводит новые правила прохода иностранных кораблей по Севморпути
Правительство Российской Федерации намерено изменить правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ.
«Согласно новым правилам, иностранное государство должно будет отправить уведомление о походе своих плавсредств по северному пути за 45 суток до его начала. В документе требуется указать название военных кораблей и судов, цель, маршрут и сроки плавания», - говорится в публикации.
Также от экипажей иностранных кораблей потребуется перечислить основные параметры - водоизмещение, длину, ширину, осадку и характеристики энергетической установки. Также они будут обязаны сообщить воинское звание и фамилию капитана корабля. Кроме этого, появится требование брать на борт российских лоцманов.
Документ предусматривает, что в случае осложнения ледовой обстановки именно российские ледоколы должны будут обеспечить иностранным кораблям проводку.
При этом корабли обязаны выполнять требования защиты морской среды от загрязнения. В случае возникновения аварийной ситуации или ухудшения ледовой обстановки командиры должны послать в ближайший российский порт или военно-морскую базу сообщение о происходящем.
Ранее о новом порядке прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути рассказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.