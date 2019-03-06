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Минобороны РФ: США сорвали эвакуацию беженцев из Рукбана

Павел Настин
10:10 06.03.2019
Беспрецедентные меры, предпринимаемые властями Сирии, по выводу беженцев из зоны Эт-Танф, продолжают блокироваться неконструктивными действиями американской стороны, приводя к новым жертвам.
Минобороны РФ: США сорвали эвакуацию беженцев из Рукбана

Соединенные Штаты Америки сорвали гуманитарную операцию по оказанию помощи сирийским гражданам, незаконно удерживаемым в оккупированной ими зоне Эт-Танф. Заявление об этом распространило Министерство обороны России.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что беспрецедентные меры, предпринимаемые правительством Сирийской Арабской Республики по решению проблемы лагеря беженцев «Рукбан» и выводу из него сирийских граждан в места постоянного проживания, продолжают блокироваться неконструктивными действиями американской стороны.

Это, в свою очередь, приводит к новым жертвам и умножению страданий сирийцев, насильно удерживаемых в подконтрольной США 55-километровой зоне Эт-Танф.

«Вот уже 1769 дней – с конца весны 2014 года – сирийцы, вынужденно покинувшие свои дома, спасаясь от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, оказались фактически в условиях военной блокады на границе Иордании и Сирии», - говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР. 

В этой связи межведомственные штабы России и Сирии напомнили  международной общественности и всем ответственным за разрешение сложившейся в зоне Эт-Танф кризисной обстановки, что 95% находящихся
в Рукбане сирийцев, то есть около 40 тысяч человек, хотят как можно скорее покинуть его, из них более 35 тысяч выразили желание вернуться в населенные пункты, контролируемые правительством Сирии.

В Минобороны России подчеркнули, что несмотря на данный факт, командование групировкой США в зоне Эт-Танф так и не взяло на себя ответственность за обеспечение безопасного и беспрепятственного следования автоколонн через контролируемую им 55-километровую зону
и фактически сорвало выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан, находящихся в Рукбане.

«При этом американская сторона, единственно виновная
в сложившейся гуманитарной катастрофе в лагере Рукбан,
не перестает предпринимать попытки переложить ответственность за происходящее на сирийскую и российскую стороны», - подчеркнули в российском оборонном ведомстве. 

Кроме этого, российские военные уличили США в том, что они всячески дезинформируют мировую общественность заявлениями о якобы несоответствии условий для возвращения беженцев стандартам Организации Объединенных Наций.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали о реальных условиях проживания в этом лагере сирийских беженцев.

*- «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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