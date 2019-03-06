Координационные штабы РФ и Сирии потребовали ликвидировать лагерь Рукбан

Ликвидация лагеря беженцев Рукбан, находящегося в подконтрольной США зоне Эт-Танф и освобождение находящихся там людей являются единственным способом прекращения продолжающейся там гуманитарной катастрофы. Об этом говорится в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики.

«Никакие гуманитарные конвои с продовольствием не способны решить сложившуюся гуманитарную катастрофу в Рукбане. Только его полная ликвидация может прекратить страдания находящихся там не по своей воле сирийцев», - говорится в заявлении.

В Минобороны России заявили о срыве американской стороной гуманитарной операции по выводу сирийских беженцев из Рукбана. Тем не менее, российский и сирийский координационные штабы в очередной раз призвали США освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря, обеспечить их право на свободный и бесплатный выход к местам постоянного проживания, предоставить гарантии безопасного прохождения гуманитарных автоколонн через незаконно оккупированную зону Эт-Танф.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали о реальных условиях проживания сирийских беженцев в лагере Рукбан.