Шойгу заявил о создании лиги кадетского спорта

В России будет создана лига кадетского спорта, соревнования которой будут организованы по аналогии с современными универсиадами. Об этом собщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Помимо традиционных мастер-классов ведущих армейцев, приняты решения о создании лиги кадетского спорта и проведении состязаний по аналогии с современными универсиадами», - заявил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

Глава оборонного ведомства уточнил, что за каждым училищем будет закреплен наставник ЦСКА из числа олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и России. В качестве примера Шойгу привел Санкт-Петербургское суворовское училище, где в работу шахматного клуба включился чемпион мира Сергей Карякин.