В Рязани выбирают «Красу ВДВ»: видео

«Красу ВДВ» выбирают в городе десантников Рязани. За титул королевы красоты крылатой пехоты борются 12 представительниц Воздушно-десантных войск со всей России.

Всего в конкурсе принимало участие более 150 конкурсанток. Финальный этап конкурса проходит в период со второго по шестое марта 2019 года на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова.

В заключительных испытаниях принимают участие 12 участниц-победительниц отборочных этапов в войсках.

Девушки состязаются в меткости стрельбы из пистолета Макарова и сборке-разборке автомата Калашникова на время. Также предусмотрены творческие конкурсы - претенденткам придется проявить кулинарные таланты, а также сшить себе платье. Оно понадобится на балу, которым и завершится «Краса ВДВ-2019».