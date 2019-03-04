Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.

Как следует из текста указа, на данный шаг Россия пошла исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г.

Выполнение договора приостановлено до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по ДРСМД или до прекращения его действия.