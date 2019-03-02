Дым и пепелище: кадры последствий мощного пожара в Дагестане

«Звезда» публикует кадры последствий мощного пожара в Дагестане.

ЧП произошло в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района.

Огонь вспыхнул вечером 1 марта. Пожар распространился на площадь около 1,5 тысячи кв.м. По данным ГУ МЧС России по Дагестану, в результате происшествия сгорели 16 домовладений.

Пожар был локализован в 23:10 1 марта. Спасателям удалось спасти 73 жилых домовладения. В тушении огня им помогали местные жители. После ликвидации возгорания оказавшиеся без крова люди были отправлены в школу. Там для них организовали пункт временного проживания.

Как рассказал заместитель главы администрации Цумадинского района Магомед Исаев, огонь быстро перекидывался с дома на дом из-за сильного ветра, который дул с реки.

Причины пожара уточняются. Никто в результате происшествия не пострадал.